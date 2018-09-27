Неудачное выступление Медведевой связали с избыточным весом

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила прокат Евгении Медведевой в рамках турнира Autumn Classic в Канаде. По мнению фигуристки, у призерки Игр-2018 пропала легкость. Бутырская объяснила это тем, что, возможно, Медведева «поправилась».

«Она же летала, как перышко, когда делала эти прыжочки», - приводит слова Бутырской издание «Спорт-Экспресс».

Чемпионка мира отметила, что пока у нее не те впечатления от выступления Медведевой, которых она ожидала.

«Думаю, она должна чуть-чуть похудеть, и тогда будет интересно», - отметила она.

В заверешение Бутырская призвала не беспокоиться, так как для Евгении это был первый официальный прокат.

Евгения Медведева заняла в рамках турнира Autumn Classic второе место. Она уверенно держала лидерство после короткой программы, однако, не докрутив один из элементов, упала.