«Севилья» одержала разгромную победу над «Реалом» в шестом туре Примеры

Испанские футбольные команды «Реал Мадрид» и «Севилья» провели матч шестого тура чемпионата Испании. Результатом игры стала победа «Севильи» на домашнем поле.

Хозяева смогли доставить 3 мяча в ворота противника и не пропустить ни одного. На 17-ой и 21-ой минутах голами отметился Андре Силва, а еще один забил на 39-ой минуте Виссам Бен Йеддер. Об этом передают РИА Новости.

После этого «Севилья» с 10 очками занимает 4 место в Примере, «Реал» и его 13 баллов идут вторыми.