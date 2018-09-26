Главный спор Глушаковых: что предстоит делить супругам

Капитану московского «Спартака» Денису Глушакову предстоит долгая тяжба в суде со своей женой Дарьей, подавшей к нему иск. Заявление было принято 13 сентября в Никулинском суде Москвы, а первое заседание должно состояться 29-го числа этого месяца.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», главный вопрос - с кем будут жить дочери Глушаковых во время бракоразводного процесса и после. У четы двое детей - старшей дочери семь лет, а младшей в декабре исполнится два года.

После этого решения должен определиться и вопрос с алиментами. Как сообщает издание, если дочери останутся с отцом, то Дарья должна будет выплачивать Денису по 80 тысяч рублей в месяц. Если же с матерью, то на их содержание Глушаков будет отдавать почти 50% собственной зарплаты, которая, по некоторым данным, составляет около 13 миллионов в месяц.

Помимо этого, из-за отсутствия брачного контракта все совместно нажитое имущество будет разделено пополам. Как указывает издание, из открытых источников известно, что пара владеет особняком на Новой Риге, квартирой на Мичуринском проспекте и несколькими дорогими иномарками.

По всей видимости, предстоит долгая и неприятная для супругов судебная тяжба.

Дарья и Денис женаты девять лет.