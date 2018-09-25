Головин впервые попал в стартовый состав «Монако»

Российский футболист Александр Головин попал в стартовый состав футбольного клуба «Монако» на матч чемпионата Франции против «Анже». Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Полузащитник перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА. Его дебют мог состоятся раньше, но в августе футболист получил травму во время одной из тренировок команды. Первый матч Головина в составе «Монако» прошел 21 сентября. Тогда футболист вышел на замену на 72-й минуте матча чемпионата Франции против «Нима». Команды сыграли в ничью со счетом 1:1.

Матч между «Монако» и «Анже» прошел во вторник на стадионе «Луи II». Результат встречи – 1:0 в пользу «Анже».