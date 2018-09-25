Сочи впервые в истории может принять Олимпиаду второй раз - СМИ

Федерация санного спорта России (ФССР) поддержала идею о проведении части соревнований в рамках зимней Олимпиады - 2026 в Сочи. По мнению функционеров, для таких дисциплин, как санный спорт и бобслей, есть вся необходимая инфраструктура. Об этом рассказал исполнительный директор организации Станислав Тюрин.

Он подчеркнул, что это решение должно приниматься на политическом уровне, но с точки зрения логистики такая идея вполне осуществима. Помимо этого, спортивный функционер отметил, что на территории Турции нет необходимой инфраструктуры. А ее строительство - самое затратное.

«Таких прецедентов еще не было. В любом случае если это будут соревнования, то саночники и бобслеисты не будут жить в Турции, они будут жить в Сочи», - рассказал Тюрин в разговоре с телеканалом «360».

Предполагается, что основное количество соревнований должно пройти в турецком Эрзуруме, если этот город будет выбран в качестве хозяина Олимпиады.

Пока за это звание, помимо турецкого города, борются шведский Стокгольм, канадский Калгари, а также итальянские Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо.