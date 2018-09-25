Конор сломает ему череп - отец Макгрегора сделал прогноз на бой своего сына против Нурмагомедова

Отец ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Тони считает, что его сын одержит победу нокаутом в первом раунде поединка против действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Абсолютно уверен, что Конор отправит в нокаут Хабиба в первом раунде. По-другому быть не может. До второго раунда Нурмагомедов не доживет», - сказал Тони Макгрегор в онлайн-шоу журналиста Ариэля Хельвани.

По мнению отца скандально известного ирландца, россиянин не идет ни в какое сравнение с его сыном «ни в скорости, ни в точности, ни в мощности».

«Думаю, что Конор сломает ему череп», - заключил отец знаменитого спортсмена.

Напомним, ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов встретятся в октагоне 6 октября в рамках турнира UFC 229, который пройдет в Лас-Вегасе.