Названо место Черчесова в рейтинге лучших тренеров года FIFA

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в десятку претендентов на звание лучшего тренера 2018 года по версии FIFA.

Российский наставник занял девятое место в списке, набрав 2,1% голосов. У Черчесова получилось обойти тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который получил 1,57%.

Лучшим тренером стал наставник чемпионов мира текущего года француз Дидье Дешам, за которого было отдано 30,52% голосов. Вторую строчку списка занял бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан (25,74% голосов). На третьем месте расположился наставник хорватских футболистов Златко Далич - 11%.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards прошла в понедельник, 24 сентября, в столице Великобритании.