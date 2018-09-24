Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Игрок футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом стало известно во время церемонии вручения наград в Лондоне. Вместе с хорватом тройку претендентов составили нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Благодаря заслугам Модрича, «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов, а сам футболист за время пребывания в команде завоевывал звание чемпиона Испании и становился обладателем Кубка Испании. Об этом сообщают РИА Новости.

Между тем, ранее Лука Модрич получил восемь месяцев тюремного заключения условно за махинации с налогами и штраф в 1,4 миллиона евро. Осенью прошлого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры провинции Мадрид обвинил Модрича в двух нарушениях налогового законодательства на 870 тысяч евро.