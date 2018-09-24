Глушаков не явился на первое заседание суда по бракоразводному процессу

Полузащитник московского «Спартака» не явился на первое заседание суда по бракоразводному процессу. По словам его адвоката, футболист не смог присутствовать в этот раз, но в дальнейшем, «скорее всего», лично будет участвовать в процессе.

Адвокаты Дарьи и Дениса Глушаковых отказались комментировать обстоятельства бракоразводного процесса своих доверителей. По словам юристов, возможно, они смогут рассказать какие-то подробности после заседания.

Изначально дело о разводе должен был рассматривать Миллеровский суд в Ростовской области. Однако было принято решение передать дело в Москву, в Никулинский районный суд.

Глушаков женился на Дарье в 2009 году. У них две дочери. Одна родилась в 2011 году, а вторая - в 2016-м.