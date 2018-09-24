Глава WADA продержал решение по восстановлению статуса РУСАДА

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди поддержал решение исполкома организации, которое касается восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как пишет Around the Rings, глава WADA напомнил, что в июне 2018 года российская сторона выполнила 29 из 31 пункта дорожной карты и нужно было лишь признать выводы доклада Ричарда Макларена, а также предоставить специалистам доступ к Московской антидопинговой лаборатории. В то же время независимый комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию разработал дополнительные определения для этих двух условий.

«Это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная в первую очередь на получение материала из лаборатории, который нам нужен, чтобы доказать виновность спортсменов, находящихся под подозрением. Я предложил эти два определения критериев российскому Минспорту, и 13 сентября пришел ответ», - приводит издание слова Риди.

Руководитель WADA отметил, что российская сторона дала свое согласие признать правонарушения, а также установить жесткие рамки по времени для доступа в лабораторию. После этого специалисты предложили восстановить статус РУСАДА, если оставшиеся критерии будут выполнены до 31 декабря текущего года.

Ранее глава WADA Крейг Риди заявил, что РУСАДА официально восстановлено в своих правах.