Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

В ФИФА до сих пор восхищаются тем, как прошел чемпионат мира в России. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино считает, что турнир получился просто великолепным - лучшим в истории. Об этом он заявил в Лондоне, выступая перед участниками ежегодной конференции ФИФА, где подводили итоги мундиаля. Инфантино признался: порою он ощущал себя маленьким ребенком, который угодил на большой праздник.

«Это была не только слаженная работа. Это был фестиваль, на котором собрались фанаты со всего мира – из Южной Америки, Мексики, Японии, Африки. Может, было чуть меньше европейцев, но со временем подтянулись и они. Мы открыли для себя новую страну - Россию. Обнаружили, что это государство, в которое ты можешь приехать и отмечать здесь праздник футбола. Не было никаких инцидентов, никаких спорных моментов, ничего плохого», - заявил Джанни Инфантино.

Напомним, РФ принимала мундиаль с 14 июня по 15 июля. За месяц в России побывало три с половиной миллиона болельщиков из-за рубежа. Чемпионами мира стали французские футболисты. А сборная России добилась лучшего результата в своей истории - добралась до четвертьфинала.