ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в столичном дерби

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках восьмого тура российской премьер-лиги не принесла победы ни одной из команд, завершившись вничью.

Результат матча, проходившего на стадионе ВЭБ «Арена» в Москве, составил 1:1.

Авторами двух забитых голов стали полузащитник красно-белых Лукас Фернандо полузащитник армейцев Никола Влашич. Первому удалось выполнить точный удар в ворота соперника на 30-й минуте, второму отыграться на 63-й.

По итогам всего турнира «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА занимает пятую строчку.