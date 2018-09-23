«Зенит» победил «Локомотив», забив пять голов

Петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу на своем поле в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Матч завершился со счетом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Олег Шатов на 13-й и 64-1- минутах, на 48-й год забил Александр Ерохи, на 57-й Артем Дзюба и Себастьян Дриусси на 90-й минуте игры. Среди москвичей отличились Дмитрий Баринов – на 17-й минуте, Алексей Миранчук забил на 74-й минута, а Федор Смолов – на 86-й.

Таким образом, игра стала самой результативной в розыгрыше чемпионата России. ФК «Зенит» одержал семь побед, не одержав ни одного поражения, один мат был сыгран вничью. Петербуржцы лидируют в РПЛ с 22 очками. «Локомотив» занимает 11-ое место с 9 очками.

В следующей игре в 1/16 финала Олимп - Кубка России «Зенит» встретится 26 сентября с астраханским «Волгарем», а в РЛП 30 сентября с махачкалинским «Анжи». У «Локомотива» 26 сентября пройдет игра с калининградской «Балтикой», а 29 сентября железнодорожники примут грозненский «Ахмат».