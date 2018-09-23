Нурмагомедов жестко раскритиковал Макгрегора за нецензурную лексику

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов критически высказался о поведении своего ирландского коллеги Конора Макгрегора на пресс-конференции в Лас-Вегасе перед предстоящим поединком между ними.

По словам Нурмагомедова, Макгрегору нужно следить за лексикой, которую он употребляет.

«Не люблю, когда люди матерятся. У нас столько юных поклонников. Мне не хотелось бы подавать плохой пример для молодого поколения», - цитирует Нурмагомедова портал TMZ.

А выходку Макгрегора с виски, когда тот предложил ему выпить во время пресс-конференции, российский боец назвал попыткой рекламы спиртного напитка, который выпускает Макгрегор.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», - написал после этого Нурмагомедов в своем Instagram, вероятно, подразумевая, что победа в будущем поединке с ирландцем будет на его стороне.

Напомним, на пресс-конференции 21 сентября Конор Макгегор предложил выпить виски Хабибу Нурмагомедову. Когда российский боец отказался, Макгрегор налили себе стакан и выпил в одиночестве. Отец российского бойца заявил «Звезде», что Нурмагомедов поступил, как подобает спортсмену, поскольку ни его отец, ни его дед никогда не пили. Кроме того, Макгрегор использовал массу оскорбительных выражений в адрес своего российского оппонента.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября.