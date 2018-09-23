Монсон дал прогноз на бой Нурмагомедов - Макгрегор

Американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорска Джефф Монсон уверен, что россиянин Хабиб Нурмагомедов одержит уверенную победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Он будет изматывать соперника. А дальше он сам решит, как выиграть», - отметил боец.

Турнир по смешанным единоборствам в легком весе состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. В поединке сойдутся чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедовым и бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

В пятницу, 21 сентября, бойцы приняли участие в официальной пресс-конференции и дуэли взглядов. В ходе встречи Макгрегор вел себя очень провокационно, пытаясь вывести соперника из равновесия, предлагал ему выпить виски, оскорблял его, однако Нурмагомедов оставался спокоен. Также ирландец активно рекламировал виски собственного брэнда, который будет спонсором всех турниров с участием Макгрегора. Президент UFC Дана Уайт назвал пресс-конференцию «самой мрачной в истории».

Конфликт между двумя бойцами продолжается уже два года, все это время они регулярно обменивались оскорблениями как в Сети, так и вживую и успели искренне возненавидеть друг друга. Для многих фанатов россиянина и ирландца предстоящий бой в Лас-Вегасе – возможность разрешить спор.

Ирландский боец провел за свою карьеру 24 поединка, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения. Макгрегор является единственным спортсменом, завоевавшим два титула UFC, один из них в полулегком, другой – в легком весе. В тоже время с 2016 года он не выступает в октагоне.

Нурмагомедов - это единственный россиянин, который стал обладателем UFC. Всего за карьеру боец одержал 26 побед (16 досрочно) в соревнованиях, не потерпев ни одного поражения.