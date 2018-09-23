Промоутер рассказал о бое-реванше Джошуа - Поветкин

В воскресенье 23 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» проходил бой российского боксера Александра Поветкина с британцем Энтони Джошуа. Российский спортсмен проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для 39-летнего Поветкина это первое поражение в его профессиональной карьере при 34 победах. И первый раз его отправили в нокаут. Таким образом, Джошуа сохранил за собой титулы WBA Super, WBO, IBF. Это его 22-я победа на профессиональном ринге (21 нокаутом).

Боя-реванша между россиянином и британцем не будет, сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. В контракте прописано, что повторный поединок между Джошуа и Поветкиным мог бы состояться только в случае победы Русского витязя.