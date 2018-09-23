«Тяжелый соперник»: Джошуа оценил бой с Поветкиным

Британский боксер Энтони Джошуа оценил свою победу над российским спортсменом Александром Поветкиным. По словам Джошуа, россиянин оказался крайне тяжелым соперником.

Британец не сомневался в том, что Поветкин станет тяжелым оппонентом, и российский боксер показал это на ринге. Однако Джошуа сделал тактические выводы, подметив, по словам боксера, что Поветкин «силен головой, но слаб телом», сообщает Sky Sports. В итоге британец стал делать упор на победу нокаутом и добился успеха.

Ранее Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в тяжелом бою сразу за три чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF. Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После схватки победитель зашел в раздевалку к россиянину и поклоном поблагодарил его за бой. Спортсмены обнялись и пожелали друг другу удачи. Джошуа отметил, что хочет приехать в Россию, на что Поветкин предложил приезжать в любое время.