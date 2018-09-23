Джошуа поклонился Поветкину и заявил, что хочет в Россию
Британский боксер и обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа зашел в раздевалку к своему сопернику Александру Поветкину и поклоном поблагодарил его за поединок.
После этого спортсмены обнялись и обменялись теплыми словами. Джошуа пожелал россиянину удачи и завил, что хочет приехать в нашу страну.
«Ты молодец, все, что я хотел сказать, ты последователен в своем развитии и это здорово, а еще я хочу в Россию», - сказал британец.
Поветкин в ответ предложил ему приезжать в любое время.
Видеороликом опубликовал сам Джошуа в своем Twitter и подписал: «Udachi Povetkin. Всего наилучшего в будущем!».
После титульного боя Александр Поветкин объяснил свой проигрыш британцу Энтони Джошуа.
Напомним, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в бою за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF. Боксерский поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».