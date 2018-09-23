Джошуа поклонился Поветкину и заявил, что хочет в Россию

Британский боксер и обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа зашел в раздевалку к своему сопернику Александру Поветкину и поклоном поблагодарил его за поединок.

После этого спортсмены обнялись и обменялись теплыми словами. Джошуа пожелал россиянину удачи и завил, что хочет приехать в нашу страну.

«Ты молодец, все, что я хотел сказать, ты последователен в своем развитии и это здорово, а еще я хочу в Россию», - сказал британец.

Поветкин в ответ предложил ему приезжать в любое время.

Видеороликом опубликовал сам Джошуа в своем Twitter и подписал: «Udachi Povetkin. Всего наилучшего в будущем!».

После титульного боя Александр Поветкин объяснил свой проигрыш британцу Энтони Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в бою за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF. Боксерский поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».