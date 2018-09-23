Поветкин объяснил проигрыш Джошуа в титульном поединке

После титульного боя Александр Поветкин объяснил свой проигрыш британцу Энтони Джошуа. По словам россиянина, он нормально вел поединок, однако в какой-то момент пропустил решающий удар и проиграл бой.

«Оказался Джошуа сильнее. Со мной все хорошо, чувствую себя хорошо», - рассказал боксер в видеоролике, опубликованном в Instagram.

На кадрах видно, что у Поветкина рассечена левая бровь.

Напомним, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в бою за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF. Боксерский поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».