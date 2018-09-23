Джошуа нокаутировал Поветкина
Британец отстоял свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.
Фото: Alan Stanford, Globallookpress
Россиянин Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF.
Боксерский поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Первый шесть раундов 12-раундового поединка прошли в относительно равной борьбе, Поветкину удались несколько неплохих ударов, тогда как британец старался действовать на контратаках. В итоге в середине седьмого раунда Джошуа активизировался, и уже в первой свойственной ему жесткой атаке смог отправить противника в нокаут.
Для российского боксера Александра Поветкина это поражение стало вторым в карьере. Джошуа закончил все свои официальные поединки победителем.