Джошуа нокаутировал Поветкина

Россиянин Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF.

Боксерский поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Первый шесть раундов 12-раундового поединка прошли в относительно равной борьбе, Поветкину удались несколько неплохих ударов, тогда как британец старался действовать на контратаках. В итоге в середине седьмого раунда Джошуа активизировался, и уже в первой свойственной ему жесткой атаке смог отправить противника в нокаут.

Для российского боксера Александра Поветкина это поражение стало вторым в карьере. Джошуа закончил все свои официальные поединки победителем.