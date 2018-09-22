Футболист рухнул в яму, празднуя гол в Лиге Европы

Полузащитник швейцарского «Цюриха» по футболу Бенджамин Кололли так радовался своему забитому голу в матче с АЕКом из Ларнаки в рамках Лиги Европы, что сам оказался в какой-то степени в роли забитого мяча.

26-летний игрок, загнав снаряд в ворота соперника с пенальти, побежал праздновать успех своей команды в направлении зрительских трибун. Сначала Кололли удачно перепрыгнул одно ограждение кипрского стадиона GSP, а потом точно также решил преодолеть и второе. Но не предполагал, что за ним окажется яма. Поэтому после прыжка он улетел в канаву, исчезнув из вида.

На помощь игроку поспешили коллеги, которые его благополучно извлекли. К счастью, футболист не получил травм и смог продолжить остаток матча. Матч, к слову, закончился победой «Цюриха» со счетом 1:0.