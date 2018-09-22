Лучший футболист ЧМ-2018 осужден за мошенничество

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич, ставший лучшим игроком на ЧМ-2018 в России, получил восемь месяцев тюремного заключения условно за махинации с налогами и штраф в 1,4 миллиона евро.

Как сообщает El Mundo, осенью прошлого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры провинции Мадрид обвинил Модрича в двух нарушениях налогового законодательства на 870 тысяч евро.

Футболист на протяжении двух лет скрывал доходы за имиджевые права, проводя их через люксембургскую компанию, которой руководила его жена.

Модрич признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Спортсмен выплатил уже миллион евро, осталось вернуть около 400 тысяч евро.

Проблемы с налогами в Испании также имели бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, защитник Марсело, а также бывший форвард португалец Криштиану Роналду.