Продолжение скандала: Дмитрий Назаров опубликовал новый стих в адрес «Спартака»

Артист театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение о столичной команде и выложил его в Сеть.

Он сделал это в преддверии дерби с ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги. В своем стихотворении, которое артист читает сам, он призвал «красно-белых» достойно выступить на поле.

Он напомнил, что «Спартак» потерпел поражение от венского «Рапида» в Лиге Европы, а до этого проиграл грозненскому «Ахмату» в чемпионате России. Однако на этот раз Назаров не стал критиковать главного тренера столичной команды.

«Но я ни слова о Каррере», - подчеркнул артист.

Ранее Назаров после поражения «Спартака» от «Ахмата» в матче седьмого тура чемпионата России опубликовал стихотворение, в котором обозвал «гусем» главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Под видеообращением поставили «лайки» защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков. Впоследствии их отстранили от тренировок с командой.