Медведева упала на турнире в Канаде и впервые проиграла американке

Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на турнире Autumn Classic International - 2018 в канадском Оквилле, где она заняла второе место.

«Если честно, чувствую себя потрясающе. Это мой первый турнир под руководством нового тренера, первый турнир для моей новой команды», - отметила россиянка.

Фигуристка призналась, что допустила немало ошибок и многое могла бы сделать лучше, однако осталась довольна своим выступлением в произвольной программе. Медведева добавила, что сейчас будет готовиться к турниру Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International, сообщает NBC.

Напомним, Евгения Медведева заняла второе место на соревнованиях Autumn Classic International. После короткой программы россиянка лидировала, но упала и уступила в произвольной программе и по сумме баллов американке Брейди Теннел. Соревнования в Канаде стали для представительницы РФ первыми после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Раньше Медведеву побеждали только спортсмены из России.