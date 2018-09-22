В ожидании боя года: Поветкин оказался легче Джошуа более чем на 10 килограммов

Александр Поветкин и Энтони Джошуа прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии боя за три из четырех основных поясов современного бокса - WBA, WBO, IBF. Поединок состоится сегодня вечером, 22 сентября.

Предстоящую схватку на ринге считают едва ли не боем года - и Поветкин и Джошуа являются олимпийскими чемпионами и одними из лучших боксеров современности. Все три перечисленне выше пояса на сегодняшний день принадлежат британцу.

По итогам взвешивания, сообщает «Чемпионат», россиянин оказался легче на 11,1 килограмм - 100,7 против 111,8.

Бой Поветкин - Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.