Медведева упала во время выступления и стала второй на турнире в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева заняла второе место на соревнованиях Autumn Classic International – 2018, которые проходят в канадском городе Оквилл.

Россиянка упала при исполнении тройного риттбегергера в произвольной программе и набрала 133,91 балла. Ранее в короткой программе Медведева была лидером, показав результат 70,98 балла. Суммарно российская спортсменка набрала 204,98 балла.

Первое место досталось американке Брейди Теннел, у нее 206,41 балла, француженка Маэ Беренис Мейте стала третьей с 178,89 балла.

Autumn Classic International стал первым турниром, на котором Медведева выступала под руководством канадского специалиста Брайана Орсера после ухода от Этери Тутберидзе.