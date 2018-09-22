Сборная России поздравила Головина с дебютом за «Монако»
21 сентября Александр Головин впервые сыграл в составе команды во время домашнего матча шестого туда чемпионата Франции.
Фото: Panoramic , Globallookpress
Сборная России по футболу поздравила российского полузащитника Александра Головина с дебютной игрой в составе его новой команды «Монако».
«Саша, рады видеть тебя снова в игре!», - говорится в публикации.
Футболист вышел на поле на 72-й минуте матча против французской команды «Ним», заменив Софьяна Диопа.
Ранее Головин не мог сыграть за команду из-за полученной травмы. Лишь на прошлой неделе он вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, российский полузащитник перешел в «Монако» из московского футбольного клуба ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт рассчитан на пять лет.