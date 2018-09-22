Эксперты оценили шансы Поветкина в титульном поединке с Джошуа

В субботу, 22 сентября, в Лондоне состоится бой между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным за пояса WBA, IBF и WBO в тяжелом весе. 12-раундовый поединок начнется поздно вечером на стадионе «Уэмбли».

Эксперты оценили все варианты развития событий в поединке и пришли к выводу, что с 60-процентной вероятность победа достанется Джошуа по решению судей. По мнению специалистов издания «Советский спорт», главным преимуществом британца станет его физическая форма, родные стены и тот факт, что судьи вряд ли будут беспристрастны к гостю Великобритании.

С вероятностью в 20% Поветкин победит Джошуа, отправив противника в нокаут. Главный шанс россиянина в его сильном ударе, так как он не может рассчитывать на снисходительность судей и помощь рефери.

«Благо у Поветкина есть нокаутирующий удар, а у Джошуа не самая крепкая челюсть», - отмечают эксперты.

А вот на победу Джошуа нокаутом отводится всего 10%. Из-за большой разницы в росте (1,98 метра у Джошуа против 1,88 метра у Поветкина), британцу будет удобнее действовать с дистанции, чтобы не нарваться на сокрушительный удар соперника.

Вероятность победы Поветкина решением судей специалисты оценили в 8%, а на ничейный исход, как и на отмену боя, отвели по одному проценту.