Александр Головин дебютировал в составе «Монако»

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин впервые сыграл в составе команды во время домашнего матча шестого туда чемпионата Франции против «Нима».

Он вышел на поле на 72-й минуте матча, заменив Софьяна Диопа.

Игра окончилась со счетом 1:1.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского футбольного клуба ЦСКА в июле текущего года, однако так и не дебютировал из-за полученной серьезной травмы. Только на прошлой неделе полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе.

Контракт Головина с французским футбольным клубом рассчитан на пять лет.