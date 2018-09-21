Александр Головин дебютировал в составе «Монако»
Дебют футболиста в турнире был отложен из-за полученной в августе травмы.
Фото: Panoramic, Globallookpress
Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин впервые сыграл в составе команды во время домашнего матча шестого туда чемпионата Франции против «Нима».
Он вышел на поле на 72-й минуте матча, заменив Софьяна Диопа.
Игра окончилась со счетом 1:1.
Александр Головин перешел в «Монако» из московского футбольного клуба ЦСКА в июле текущего года, однако так и не дебютировал из-за полученной серьезной травмы. Только на прошлой неделе полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе.
Контракт Головина с французским футбольным клубом рассчитан на пять лет.