Охрана Макгрегора не может справиться с бойцом перед его боем с Нурмагомедовым: видео

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пребывает в прекрасном настроении перед боем со своим российским соперником Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему «поединку века».

По ее окончании на выходе из здания собралась огромная толпа поклонников Макгрегора, чтобы поприветствовать своего кумира. Видеозапись этого момента появилась на странице поклонников бойца в Instagram. Из ролика видно, что многочисленная команда охраны не успевала за своим подопечным, который неожиданно бросился вдоль ограждения и, под восторженные крики фанатов, побежал практически с каждым из них поздороваться за руку. Когда боец немного успокоился, секьюрити направили его к автомобилю, который уже ожидал Макгрегора.

В комментариях к ролику российские пользователи соцсети не оценили поведения бойца.

«Его поведение выдает, что он боится, что проиграл, не успев выйти», - пишет один из пользователей.

«Этот клоун еще и в цирке подрабатывает. Выпустили обезьяну из клетки», - добавляют другие.

«Красава? Охрана в шоке от происходящего», - подписано под видео.

«Надо купить его виски», - оценил поведение бойца еще один пользователь.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Конор Макгегор предложил выпить виски Хабибу Нурмагомедову. Когда российский боец отказался, Макгрегор налили себе стакан и выпил в одиночестве. Отец российского бойца заявил «Звезде», что тот поступил, как подобает спортсмену, поскольку ни его отец, ни его дед никогда не пили.

Бой между титулованным российским бойцом и его ирландским оппонентом состоится 6 октября.