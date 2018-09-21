В октагоне разберемся: отец Нурмагомедова отреагировал на скандальный выпад Макгрегора

Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов считает, что сын поступил достойно и как подобает спортсмену и мужчине, отказавшись от выпивки во время пресс-конференции, посвященной его предстоящему бою с ирландцем Макгрегором.

«Хабиб поступил, как подобает спортсмену. И ни его отец, ни его дед никогда не пили. Он проявил спокойствие и хладнокровие, показал высокий уровень общения», - прокомментировал отец бойца «Звезде».

А вот поведение его оппонента, по словам Нурмагомедова-старшего, оставляет желать лучшего.

«Он пришел выпившим на мероприятие и пил еще в процессе. Еще и предложил выпить Хабибу. Все эти грязные выпады, оскорбления.. 6 октября в октагоне разберемся, кто чего стоит», - уверен он.

Бой между титулованным российским бойцом и его ирландским оппонентом состоится 6 октября.