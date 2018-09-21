Путина и Трампа пригласили на бой Нурмагомедов - Макгрегор

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приглашены на бой российского мастера единоборств Хабиба Нурмагомедова и его соперника из Ирландии Конора Макгрегора. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт, пишет TMZ Sports.

В пятницу 21 сентября в Нью-Йорке прошла первая пресс-конференция с участием обоих бойцов. Ирландец в ходе мероприятия в свойственной ему провокационной манере пытался вывести оппонента. На пресс-конференцию он привез бутылку виски собственного производства и предложил отметить день рождения дагестанского спортсмена, однако тот отказался. В итоге вместе с ирландцем солодовый напиток пил Дейна Уайт.

Кроме того, бойцы обменялись взаимными оскорблениями. После пресс-конференции Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов.

Схватка бойцов смешанного стиля Нурмагомедова и Макгрегора состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. На кону боя будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий россиянину.