«Всех алкоголиков ждет одна участь»: Нурмагомедов отреагировал на попытку его споить

«Всех алкоголиков ждёт одна участь. All alcoholics will have the same end», - написал после встречи с ирландцев Нурмагомедов, для ясности продублировав фразу на двух языках.