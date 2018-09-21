«Всех алкоголиков ждет одна участь»: Нурмагомедов отреагировал на попытку его споить

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о своем будущем сопернике Коноре Макгрегоре после совместной пресс-конференции, посвященной грядущей схватке. Своей реакций Нурмагомедов поделился в личном Instagram.

Конференция запомнилась журналистам и зрителям эпизодом с виски. В какой-то момент ирландский боец в характерном для себя стиле начал употреблять алкоголь прямо на мероприятии. Макгрегор предложил виски и Нурмагомедову, но тот категорически отказался.

«Всех алкоголиков ждёт одна участь. All alcoholics will have the same end», - написал после встречи Нурмагомедов, для ясности продублировав фразу на двух языках и сопроводив ее фотографией «дуэли взглядами» с Макгрегором.

«Бой века» состоится шестого октября. Ему предшествовала длинная череда взаимных оскорблений россиянина и ирландца, которые те доносили друг для друга различными способами – через прессу, социальные сети и даже при личной встрече. Конфликт Макгрегора и Нурмагомедова так увлек любителей смешанных единоборств, что билеты на бой были раскуплены полностью через три минуты после старта продаж.