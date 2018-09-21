Макгрегор попытался споить Нурмагомедова: видео

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попытался угостить виски своего российского соперника Хабиба Нурмагомедова, но потерпел неудачу. Это произошло на пресс-конференции, посвященной грядущему «бою века».

Видеозапись с попыткой «подпоить» российского бойца опубликована в Instagram. В какой-то момент ирландец, следуя своему образу, начал пить виски прямо во время мероприятия для прессы. Налив стакан, он предложил его Нурмагомедову.

Россиянин категорически отказался пить алкоголь, при этом подчеркнув, что никогда не употребляет спиртное. Ирландцу пришлось продолжить пить в одиночестве.

«Схватка века» между титулованным российским бойцом и его ирландским оппонентом состоится шестого октября. Все билеты на это зрелище были раскуплены через три минуты после поступления в продажу. Бою предшествовала длинная череда взаимных оскорблений Нурмагомедова и Макгрегора.