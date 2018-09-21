В Турине зажгли огонь красноярской Универсиады-2019

В итальянском Турине зажгли огонь зимней Универсиады, которая в следующем году должна состояться в Красноярске. Новую эстафету символического огня начал российский сноубордист Николай Олюнин.

Каждый год международные спортивные игры Универсиады проходят в новом городе мира, в 2019 году им станет Красноярск. Однако эстафета традиционно начинается в Турине, где в 59-м году прошлого прошла первая в истории Универсиада.

Зажженный в Италии огонь отправится в тур по разным городам и странам. 24 сентября его встретят в Алма-Ате, где прошли прошлогодние игры, а позже в китайском Харбине. Российский этап эстафеты стартует в Москве и затронет около тридцати крупных городов.

Первого марта огонь прибудет в Красноярск, сами соревнования начнутся на следующий день. Это станет первая в истории России зимняя Универсиада. Ранее страна принимали летнюю Универсиаду-2013 в Казани.