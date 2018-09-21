Нурмагомедов показал видео с «кудахтающим» Макгрегором
Титульный бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Фото: Fotomag, Globallookpress
В преддверии пресс-конференции с ирландский бойцом Конором Макгрегором чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Twitter ролик, на котором его противник «кудахтает».
Стоит отметить, что кадры видео были сняты перед предыдущим боем Макгрегора с Флойдом Мейвейзером, в котором ирландец потерпел поражение.
«Завтра», - подписал Нурмагомедов провокационную публикацию.
Tomorrow pic.twitter.com/nkxfAvwjZq— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 сентября 2018 г.
Ранее ирландский боец заявлял, что с нетерпением ждет встречи с россиянином, на которой намерен «вытереть об него ноги».
Титульный бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.