Нурмагомедов показал видео с «кудахтающим» Макгрегором

В преддверии пресс-конференции с ирландский бойцом Конором Макгрегором чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Twitter ролик, на котором его противник «кудахтает».

Стоит отметить, что кадры видео были сняты перед предыдущим боем Макгрегора с Флойдом Мейвейзером, в котором ирландец потерпел поражение.

«Завтра», - подписал Нурмагомедов провокационную публикацию.

Ранее ирландский боец заявлял, что с нетерпением ждет встречи с россиянином, на которой намерен «вытереть об него ноги».

Титульный бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.