«Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче ЛЕ
По итогам первого тура группового этапа ЛЕ «Зенит» и «Копенгаген» делят третье и четвертое места в группе.
Фото: Maksim Konstantinov, Globallookpress
Санкт-петербургский «Зенит» не смог удержать победу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном». Встреча на стадионе «Паркен» завершилась со счетом 1:1.
«Зенит» открыл счет на 44-й минуте после удачной передачи Дриусси в штрафную, где Роберт Мак оказался один на один с вратарем датчан и точно пробил в дальний угол ворот.
«Копенгаген» отыгрался на 63-й минуте благодаря голу Пиероса Сотириу.
Параллельно проходил другой матч группы C, в котором пражская «Славия» обыграла французский «Бордо» со счетом 1:0 и возглавила турнирную таблицу. «Зенит» и «Копенгаген» делят третье и четвертое места, на последней строчке расположился «Бордо».
В следующем туре «Зенит» дома примет «Славию», а «Копенгаген» встретится с «Бордо».