«Краснодар» выбил победу у турецкого «Акхисар Беледиеспор»

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях одержал победу над турецким «Акхисар Беледиеспор» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Игра прошла 20 сентября на стадионе «Спор Тото — Акхисар-Арена» в Акхисаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол забил полузащитник краснодарского клуба Виктор Классон на 26-й минуте.

Ранее «Акхисар Беледиеспор» и «Краснодар» никогда не встречались.

В следующем туре группы J «Краснодар» примет испанскую «Севилью», а турки встретятся со «Стандартом» из Бельгии.