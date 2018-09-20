«Краснодар» выбил победу у турецкого «Акхисар Беледиеспор»
ФК «Краснодар» 20 сентября удачно сразился с турецким клубом «Акхисар Беледиеспор».
Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Футбольный клуб «Краснодар» в гостях одержал победу над турецким «Акхисар Беледиеспор» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Игра прошла 20 сентября на стадионе «Спор Тото — Акхисар-Арена» в Акхисаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол забил полузащитник краснодарского клуба Виктор Классон на 26-й минуте.
Ранее «Акхисар Беледиеспор» и «Краснодар» никогда не встречались.
В следующем туре группы J «Краснодар» примет испанскую «Севилью», а турки встретятся со «Стандартом» из Бельгии.