«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» в гостевом мачте на стадионе «Альянц» в Вене уступил австрийскому «Рапиду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт только на 50-й минуте, когда после навеса с углового мяч залетел в сетку ворот Александра Максименко, срикошетив об ногу полузащитника российского клуба Артема Тимофеева.

Удвоил преимущество «Рапида» на 68-й минуте Томас Мург, который после хорошей передачи смог ворваться в свободную зону и выбежать один на один с голкипером «Спартака». В итоге Мург обыграл Максименко и заколотил гол в ворота «красно-белых». Во втором туре группы G «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Рапид» - с «Рейнджерс». Матч «Вильярреала» и «Рейнджерс» закончился со счетом 2:2.

Таким образом после розыгрыша первого тура группового этапа «Спартак» занимает последнюю строчку в своей группе.