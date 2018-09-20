США потребовали реформы WADA после решения о восстановлении в правах РУСАДА

Антидопинговое агентство США призвало реформировать всемирное антидопинговое агентство (WADA) после решения его исполкома о восстановлении в правах российского агентства (РУСАДА).

Как заявил глава совета директоров (C.E.O.) Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт, США не будет упускать ничего, после того, как начнется реформирование WADA. Поскольку «решение WADA в условиях невыполнения Россией двух оставшихся условий сбивает с толку и необъяснимо», добавил он.

По его словам, решение всемирного антидопингового агентства поставило интересы узкой группы чиновников над интересами прав миллионов чистых спортсменов и фанатов.

«Нужно начать дорогу к новому, сильному WADA. Абсолютно ничего не ускользнет из нашего поля зрения после того как мы, антидопинговое сообщество, начнем работу по реформированию WADA», - его слова приводятся на сайте американского антидопингового агентства.

Напомним, ранее стало известно, что всемирное антидопинговое агентство WADA восстановило в правах РУСАДА.