Родченков назвал «катастрофой» решение по восстановлению РУСАДА в правах

Григорий Родченков бывший, директор «Антидопингового центра», бежавший в США в 2015 году и инициировавший дело против России, активно протестует против восстановления РУСАДА в правах.

«Совершенно ясно, что для успеха в борьбе с допингом мы должны активно действовать против стран, которые нарушают общепринятые правила»,- приводит его слова издание USA TODAY Sports.

Родченков добавил, что любое решение WADA о восстановлении РУСАДА «станет катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы с допингом и защитой чистых спортсменов».

Решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства было принято сегодня. Об этом объявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.