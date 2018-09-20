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Министр спорта России рассказал, кто выиграл от восстановления РУСАДА в правах

Екатерина ГАБЕЛЬ
18:44 20.09.2018
Долгожданное решение было принято сегодня большинством голосов членов комитета WADA.
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства было принято сегодня на заседании исполкома WADA большинством голосов. «За» высказались 9 из 12 членов. Министр спорта России Павел Колобков подчеркнул исключительную значимость этого события в интервью «Звезде».

«Это решение конечно же, главным образом в интересах наших спортсменов, теперь они смогут принимать участие в соревнованиях без ущемления их прав, наравне со своими товарищами», - рассказал министр спорта.

В ноябре 2015 WADA заявило, что наше агентство не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Это произошло после публикации выводов комиссии, которая расследовала употребление допинга российскими легкоатлетами.

Позже часть наших спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио, а на зимние Игры в Пхенчхане сборная вообще поехала без флага и гимна. WADA  предложило «дорожную карту» по восстановлению РУСАДА в правах, и большинство ее пунктов были выполнены к осени прошлого года.  

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