СБР готов к более качественной работе после восстановления в правах РУСАДА

В Союзе биатлонистов России надеялись, что здравый смысл восторжествует. Об этом заявил «Звезде» президент организации Владимир Драчев, комментируя решение WADA о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства. По словам Драчева, сегодняшняя новость стала для Союза первой приятной за последние несколько месяцев.

«В первую очередь, это означает легальную и качественную работу нашего антидопингового агентства РУСАДА и возможность работать таким организациям, как наша, Союз биатлонистов России. Теперь работать нам будет гораздо легче и спокойнее», - сказал Драчев о положительных моментах решения WADA.

Президент организации добавил, что теперь Россия сможет приглашать и принимать на своей территории чемпионаты мира и Европы по биатлону. А значит, в дальнейшем в Союзе биатлонистов смогут спокойно и качественно работать, не оглядываясь на неприятные моменты, которые были в прошлом.

Как напомнил Дмирий Губерниев, комментируя «Звезде» восстановление в правах РУСАДА, Россия была лишена права проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени, однако несмотря ни на что, наша страна по-прежнему является большой спортивной державой.

Напомним, сегодня глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сообщил о том, что подавляющим большинством голосов РУСАДА восстановлено в своих правах.