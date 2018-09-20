Глава ОКР назвал главную тенденцию в мире спорта в связи с восстановлением РУСАДА в правах

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение WADA о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«Для нас это результат многолетней работы, работы всех организаций, связанных со спортом, которые так или иначе отвечают за чистоту и главные олимпийские ценности», - подчеркнул он.

Глава ОКР особенно отметил, что за весь период работы согласно дорожной карте в России удалось добиться колоссального прогресса.

«В течение этого периода было проделано очень много работы, связанной с изменением наших нормативных законодательных документов, и членами спортивных федераций. За этот период мы смогли добиться серьезного сдвига в антидопинговой культуре в стране», - рассказал он.

Поздняков обратил внимание, что накануне решения о восстановлении в правах эту инициативу поддержала комиссия спортсменов МОК.

«Для нас это позитивный знак. Вообще, это говорит о том, что решение было вынесено подавляющим большинством голосов, говорит о целостности международного олимпийского сообщества», - прокомментировал глава ОКР.

Напомним, решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства было принято сегодня. Об этом объявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.