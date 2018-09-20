«Мировой спорт понял, что без России он явно скучный»: Губерниев о восстановлении в правах РУСАДА

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, мировой спорт понял, что без России он явно скучный и зачастую даже ненужный. Об этом он заявил «Звезде», говоря о решении WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

«Как бы там ни было, успокаиваться рано. Потому что нужно требовать доступ в московскую антидопинговую лабораторию, и только тогда уже будет пролонгирован наш статус. Но восстановление РУСАДА значит то, что в ближайшее время будет решен вопрос по нашим легкоатлетам и паралимпийцам, а также по проведению соревнований в России», - прокомментировал Губерниев.

Спортивный комментатор напомнил, что у России отняли проведение чемпионата мира по биатлону в Тюмени. Но несмотря ни на что, наша страна по-прежнему является большой спортивной державой.

Напомним, сегодня глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сообщил о том, что подавляющим большинством голосов РУСАДА восстановлено в своих правах.