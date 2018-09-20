Журова прокомментировала основное условие восстановления РУСАДА в правах

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала «Звезде» заявления об официальном восстановлении РУСАДА в правах. По мнению спортсменки, у WADA есть только один повод повторно отказать РУСАДА по итогам проверки.

«Отказ может быть связан только с еще одним важным условием – открытием проб, которые находятся в московском офисе. Они были связаны с уголовным делом Родченкова. И вот если они будут переданы WADA, они их проанализируют, и я думаю, что потом все будет нормально», - уверена Журова.

По ее мнению, очень важно, что изначально именно комиссия спортсменов МОК рекомендовала РУСАДА к восстановлению в правах.

«Одно дело высказываются антидопинговые агентства разных стран, а другое дело сами спортсмены, которые соревнуются с россиянами, и это отчасти говорит о том, что нашим соотечественникам доверяют и хотят их видеть на законных основаниях на чемпионатах», - подчеркнула депутат.

Напомним, решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства было принято сегодня. Об этом объявил глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.