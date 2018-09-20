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Все возвращается в рамки здравого смысла: экс-глава антидопинговой службы ОКР о восстановлении в правах РУСАДА

Василиса Морозова
16:21 20.09.2018
Бывший глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов заявил, что восстановление в правах РУСАДА является простым восстановлением справедливости.
Фото: Maxim Shemetov, REUTERS

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил в правах РУСАДА, однако не стоит радоваться тому, что все возвращается в рамки здравого смысла, сказал «Звезде» экс-глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов.

«Радоваться по поводу того, что нас приняли на то место, которое нам по праву принадлежит, это значит себя не уважать. Это просто восстановление элементарной справедливости и порядочности. Потому что вся эта русская допинговая история - это элемент информационной войны, построенной на лжи, на подтасовках, на манипуляциях общественным сознанием», - отметил он.

По его словам, Россия - большая спортивная страна, без которой невозможно и неполноценно мировое спортивное движение.

«Поэтому то, что сейчас все возвращается в определенные рамки здравого смысла - это хорошо», - подытожил Дурманов.

Глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ранее сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально восстановлено в своих правах.

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