Глава WADA официально подтвердил восстановление статуса РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально восстановлено в своих правах. Об этом сообщил глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.

«Подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА», - заявил он.

При этом, как добавил Риди, в решении о восстановлении агентства в правах есть оговорки. В частности, власти России должны в определенный срок предоставить WADA доступ к допинг-пробам в московской лаборатории, чтобы избежать повторного бана.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA решило, что РУСАДА соотвествует всемирному антидопинговому кодексу. Это произошло после публикации выводов комииссии, которая расследовала употребление допинга российскими легкоатлетами.

Позже часть российских спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио, а на зимние Игры в Пхенчхане сборная вообще поехала без флага и гимна.

WADA предложило так называемую дорожную карту по восстановлению РУСАДА в правах, и большинство ее пунктов были выполнены к осени 2017-го года.