Жена Глушакова рассказала о побоях со стороны мужа

Жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала в интервью Телеграм-каналу Mash о побоях со стороны супруга. По ее словам, в августе Глушаков избил ее прямо на улице, после того, как не застал дома. Однако Дарья уверена, что Денис намеренно провоцирует ее, поскольку у него есть другая женщина.

«У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген», - рассказала Дарья.

Она утверждает, что тогда не сказала врачам, что эти травмы – последствия избиения, и соврала, что получила их в «бытовых условиях».

Вероятность примирения с супругом Дарья отрицает. По ее словам, он угрожает ей расправой и регулярно оскобляет.

Полную версию интервью Дарьи Глушаковой можно посмотреть на Youtube-канале Breaking Mash.