Жена Глушакова рассказала о побоях со стороны мужа
Жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала в интервью Телеграм-каналу Mash о побоях со стороны супруга. По ее словам, в августе Глушаков избил ее прямо на улице, после того, как не застал дома. Однако Дарья уверена, что Денис намеренно провоцирует ее, поскольку у него есть другая женщина.
«У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген», - рассказала Дарья.
Она утверждает, что тогда не сказала врачам, что эти травмы – последствия избиения, и соврала, что получила их в «бытовых условиях».
Вероятность примирения с супругом Дарья отрицает. По ее словам, он угрожает ей расправой и регулярно оскобляет.
Полную версию интервью Дарьи Глушаковой можно посмотреть на Youtube-канале Breaking Mash.