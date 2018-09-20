ЦСКА сыграло вничью с «Викторией» в сложнейшем мачте ЛЧ

Московскому ЦСКА удалось избежать поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов с чешским футбольным клубом «Виктория». Встреча прошла в Пльзене на стадионе «Дусан Арена» и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме дублем в ворота армейцев отличился Михал Крменчик и до перерыва ЦСКА так и не смогло сократить счет.

Один мяч московскому клубу удалось отыграть за счет гола Федора Чалова на 49-й минуте. Но вот до конца второго тайма, несмотря на все усилия, сравнять счет у футболистов ЦСКА так и не получилось.

Шанс появился только на пятой компенсированной к основному времени матча минуте, когда Ян Коваржик в штрафной завалил Фернандеса после подачи углового. Арбитр назначил в ворота «Виктории» пенальти, который красиво реализовал Никола Влашич

В параллельном матче группы G «Реал» дома победил «Рому» со счетом 3:0. Таким образом, испанский клуб занял первую строчку в группе, «Виктория» и ЦСКА делят второе и третье места, а «Рома» замыкает таблицу.